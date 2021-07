Paris Église Saint-Gervais-Saint-Protais Paris Comment se fait une icône ? Église Saint-Gervais-Saint-Protais Paris Catégorie d’évènement: Paris

**L’art de l’icône, l’art de l’Eglise.** **Avez vous vu une icône en cours de création ?** **Si non, c’est l’occasion !** A l’église Saint-Gervais, dans une chapelle transformée en atelier une sœur iconographe peint une icône et un groupe de personnes connaissant l’iconographie, la spiritualité de l’icône ou tout autre sujet relatif à l’icône est disponible pour expliquer et répondre aux questions des visiteurs de cet atelier. **Samedi et dimanche de 14h30 à 17h30** Les indications pour retrouver la bonne chapelle seront données sur place par les personnes assurant l’accueil dans l’église. Atelier-exposition présentant les étapes de la peinture de l’icône Église Saint-Gervais-Saint-Protais Place Saint-Gervais 75004 Paris Paris Paris

