Comment réussir le maintien en emploi de vos salariés ? Présanse Paca-Corse, 13 janvier 2022, Marseille.

Comment réussir le maintien en emploi de vos salariés ?

Présanse Paca-Corse, le jeudi 13 janvier 2022 à 11:00

Le maintien en emploi regroupe l’ensemble des démarches et mesures mises en place pour prévenir la désinsertion professionnelle d’un salarié ne pouvant plus effectuer son activité, pleinement ou partiellement de façon soit temporaire soit définitive. Avec ce webinaire, découvrez comment les Services de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises accompagnent les entreprises et leurs salariés dans ces démarches. ### Le programme : * Définitions * Enjeux du maintien dans l’emploi * Rôle du SPSTI * Mécanisme de la désinsertion professionnelle * Parcours du maintien en l’emploi inspiré de la méthode JABES-PARAY * Les partenaires * Rôle de l’employeur ### Les intervenants : * André DUBOIS, médecin du travail à l’AISMT 04 * Laurence MARTINEZ, médecin du travail à l’AISMT 13 * _Webinaire animé par Agnès DONAT, technicienne en prévention à Expertis_ ### Infos pratiques : * Date et horaires : 13 janvier, de 11 h à 12 h (45 mn de présentation + 15 mn de questions/réponses) * Webinaire ouvert à toutes les entreprises quel que soit leur service de prévention et santé au travail d’adhésion

Avec ce webinaire, découvrez comment les Services de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises accompagnent les entreprises et leurs salariés dans les démarches de maintien en emploi.

Présanse Paca-Corse Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-13T11:00:00 2022-01-13T12:00:00