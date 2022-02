Comment répondre aux appels à projets européens Clean Hydrogen? Hôtel de Région Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Comment répondre aux appels à projets européens Clean Hydrogen?

Hôtel de Région, le vendredi 11 mars à 09:30

Les premiers appels à projets du partenariat européen Clean Hydrogen (successeur de FCH JU) seront publiés en mars 2022. En amont de cette publication, ADI Nouvelle-Aquitaine (membre du réseau Enterprise Europe Network) et la Région Nouvelle-Aquitaine vous proposent un webinaire de présentation des nouveaux appels à projets. Des lauréats de précédents appels européens sur l’hydrogène viendront également vous partager leur expérience. Ces échanges vous donneront les clés pour mieux cerner les opportunités de financement à venir et mieux comprendre les différentes étapes d’une candidature.

Hôtel de Région 14 rue François de Sourdis, 33077 Bordeaux

2022-03-11T09:30:00 2022-03-11T11:30:00

