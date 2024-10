Comment repenser l’Industrie textile dans les limites planétaires 10 pistes créatives et inspirantes pour révolutionner nos dressings . Thibault Liebenguth Campus des Transitions Caen Calvados

Comment repenser l'Industrie textile dans les limites planétaires 10 pistes créatives et inspirantes pour révolutionner nos dressings . Thibault Liebenguth Campus des Transitions Caen, mardi 5 novembre 2024.

Comment repenser l’Industrie textile dans les limites planétaires 10 pistes créatives et inspirantes pour révolutionner nos dressings . Thibault Liebenguth

Plongez au cœur de la convergence entre design innovant, économie circulaire et la nécessité impérieuse de repenser les modèles d’affaires dans un contexte de crise climatique et de perte de biodiversité. Car l’industrie du textile est à la croisée des chemins, confrontée à des défis écologiques sans précédent. Cette conférence se veut un catalyseur de changement, mettant en lumière les enjeux environnementaux et les impacts souvent méconnus, mais dévastateurs, de cette industrie sur notre planète.

Explorez les possibilités offertes par l’éco-conception et le design innovant !

Comment pouvons nous repenser la manière dont les produits sont conçus, fabriqués et consommés pour minimiser leur impact environnemental tout en maximisant leur esthétique et leur fonctionnalité ?

Découvrez des exemples inspirants de marques pionnières qui intègrent avec succès l’éco-conception dans leur ADN mais aussi la nécessité impérieuse de repenser nos modèles d’affaires. La révolution textile commence ici !

Expert en transition environnementale et sociale dans le domaine du textile et du sport. Passionné de montagne et d’outdoor depuis son plus jeune âge, Thibault Liebenguth est cofondateur et consultant au sein de l’agence AIR coop, qui accompagne les organisations et les territoires dans leur stratégie de transition environnementale et sociale. Il accompagne depuis plus de 10 ans des entreprises textile dans leur stratégie RSE et leurs projets d’éco-conception pour réduire au maximum l’impact de leurs produits et promouvoir de nouveaux modèles de production et de consommation.

Expert en transition environnementale et sociale dans le domaine du textile et du sport. Passionné de montagne et d'outdoor depuis son plus jeune âge, Thibault Liebenguth est cofondateur et consultant au sein de l'agence AIR coop, qui accompagne les organisations et les territoires dans leur stratégie de transition environnementale et sociale. Il accompagne depuis plus de 10 ans des entreprises textile dans leur stratégie RSE et leurs projets d'éco-conception pour réduire au maximum l'impact de leurs produits et promouvoir de nouveaux modèles de production et de consommation.

2024-11-05 18:00:00

2024-11-05 20:00:00

Caen 14000 Calvados Normandie

