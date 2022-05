Comment réduire sa consommation de protéines animales ? avec Charlotte Dupart Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Comment réduire sa consommation de protéines animales ? avec Charlotte Dupart

le vendredi 6 mai à 14:00

**Public adulte, sur inscription.**

Gratuit sur inscription

La consommation de viande est aujourd’hui un vrai enjeu environnemental et sanitaire. Découvrez les alternatives végétales pour garder un apport protéiné de qualité sans consommer de carnés. Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

2022-05-06T14:00:00 2022-05-06T16:00:00

