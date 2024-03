Comment reconnaitre une image créée par une intelligence artificielle Bibliothèque Pierre Veilletet Bordeaux, vendredi 22 mars 2024.

Comment reconnaitre une image créée par une intelligence artificielle Avec l’essor des IA génératrices d’images, il est de plus en plus compliqué de différencier le vrai du faux sur le Web. Nous vous donnerons les clefs pour devenir des internautes plus éclairés. Vendredi 22 mars, 14h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Sur Inscription

Début : 2024-03-22T14:00:00+01:00 – 2024-03-22T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-22T14:00:00+01:00 – 2024-03-22T16:00:00+01:00

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 67 60 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

atelier numérique