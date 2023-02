Comment reconnaître les arbres en hiver Bonnevaux Bonnevaux Catégories d’Évènement: Bonnevaux

Doubs

Comment reconnaître les arbres en hiver, 13 février 2023, Bonnevaux

2023-02-13 – 2023-02-13 Bonnevaux

Doubs Bonnevaux EUR 0 0 Les arbres ou arbustes, nous sommes tous capables d’en reconnaître quelques-uns tant qu’ils gardent

leurs feuilles. Mais tout se complique en hiver, lorsque celles-ci sont tombées.

Quels sont les détails à observer pour différencier les espèces ?

Nous le découvrirons lors de cette balade dans la nature.

Ces astuces nous permettront également de comprendre la vie des arbres et les stratégies qui les

aident à passer l’hiver. contact@cpiehautdoubs.org +33 3 81 49 82 99 Bonnevaux

