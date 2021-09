Quimper Cantine Numérique de Cornouaille Finistère, Quimper Comment réaliser une veille brevets dans les bases de données gratuites ? Cantine Numérique de Cornouaille Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Atelier animé par Christelle BILIEN, Chargée d’affaires INPI Bretagne Atelier INPI #3 Comment réaliser une veille brevets dans les bases de données gratuites ? Mercredi 15 septembre 2021, 9h / 11h Technopole Quimper-Cornouaille ( 2 rue F. de laubrière – 29000 Quimper) Inscription gratuite mais obligatoire => [communication@tech-quimper.fr](mailto:communication@tech-quimper.fr) Groupe de 10 personnes maximum Cet atelier rappellera les notions essentielles sur les brevets, présentera les bases de données gratuites disponibles sur internet et proposera des techniques de recherche dans ces bases. Cantine Numérique de Cornouaille 2 rue François Briant de Laubrière quimper Quimper Finistère

