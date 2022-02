Comment protéger nos vies privées numérique ! (pour soi et pour les autres) Labomédia, 5 mars 2022, Orléans.

Comment protéger nos vies privées numérique ! (pour soi et pour les autres)

Labomédia, le samedi 5 mars à 14:00

**Samedi de l’Innovation Transversale Appliquée sur la protection de nos vies privées numériques** Cet atelier nous permettra de mieux protéger nos données et nos usages numériques, quel que soit notre **NIVEAU** ! On y discutera, explications à l’appui, des enjeux individuels et collectifs autour de nos données (**POURQUOI** c’est important), on essaiera de comprendre où sont nos données et qui elles intéressent (**COMMENT** ça marche), et on appliquera quelques solutions pratiques (**QUE FAIRE** individuellement et collectivement) _Cet atelier pourra se poursuivre sur d’autres moments selon l’envie des participant.e.s !_ **Avant-goûts en vrac :** * Films éclairants sur le sujet * Structure du réseau * Les pirates, les agences * La navigation web/le tracking * Les moteurs de recherche * Les réseaux sociaux * Les messageries * Le chiffrement * L’anonymat **Pratique** L’atelier aura lieu le samedi 5 mars de 14h à 17h01+++ au Crédo, au troisième étage du 108 rue de Bourgogne, à Orléans. Amenez vos **TERMINAUX** (Ordis, « smart »phones) si vous le voulez. La participation à l’atelier est libre, néanmoins vous pouvez adhérer à l’association La Labomedia pour soutenir notre travail (20 € / an). _Passe sanitaire nécessaire pour accéder au 108, gestes barrières à observer._

Entrée libre

Cet atelier nous permettra de mieux protéger nos données et nos usages numériques, quel que soit notre NIVEAU !

Labomédia 108 rue de Bourgogne Orléans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T14:00:00 2022-03-05T17:00:00