**COMMENT PRENDRE SOIN DE SA CLARINETTE** Samedi 9 avril, 14h-18h Atelier pratique avec Sylvain Bouillie Le Musée des instruments à vent Prendre soin de son instrument lorsque l’on est musicien est important. En compagnie de Sylvain Bouillie, vous pourrez notamment découvrir ce que peut faire le musicien pour accorder et réviser son instrument au quotidien. Entretien, clés, tampons, etc., ces différents points seront ainsi abordés. Cet atelier sera suivi, au Musée des instruments à vent, d’une visite guidée dédiée à la clarinette. Tout ce que vous avez à faire : venir à notre rencontre, accompagné(e)s de votre clarinette ! Gratiut – Inscription obligatoire au 02 32 36 28 80 ou [[miv@epn-agglo.fr](miv@epn-agglo.fr)](miv@epn-agglo.fr) Places limitées (12) **Sylvain Bouillie** Titulaire d’une licence en musicologie et d’un DFE (diplôme de fin d’études) 3e cycle, Sylvain Bouillie est professeur de clarinette à l’école de musique de Houdan et à la Société Musicale de Bû. Il anime l’éveil musical et enseigne le saxophone à l’association musicale de Saint-Georges-Motel. Il enseigne la clarinette et le saxophone pour l’Association “Musicalement Vôtre” d’Ézy-sur-Eure et pour les cours de l’OAE (orchestre à l’école) du collège Claude Monet d’Ézy-sur-Eure. Sylvain Bouillie joue également au sein de l’ensemble de clarinettes “Les Vents d’Anches”, une association musicale basée à Dreux. Enfin, il a exercé en tant qu’essayeur, d’abord pour l’entreprise Leblanc à La Couture-Boussey, puis pour Buffet-Crampon à Mantes-la-Ville.

Le Musée des Instruments à vent 2, rue d’Ivry 27750 La Couture-Boussey La Couture-Boussey Eure



