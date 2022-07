Comment poussent les champignons ? Anglet Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques

Comment poussent les champignons ? Anglet, 22 juillet 2022, Anglet. Comment poussent les champignons ?

102 avenue Abbé Cestac Les Jardins du Refuge Anglet Pyrénées-Atlantiques Les Jardins du Refuge 102 avenue Abbé Cestac

2022-07-22 10:00:00 – 2022-07-22 11:00:00

Les Jardins du Refuge 102 avenue Abbé Cestac

Anglet

Pyrénées-Atlantiques EUR 10 Atelier ludique et interactif animé par Alison qui cultive ses champignons aux Jardins du Refuge : Le Mycéliste. Atelier ludique et interactif animé par Alison qui cultive ses champignons aux Jardins du Refuge : Le Mycéliste. +33 5 59 52 81 32 Atelier ludique et interactif animé par Alison qui cultive ses champignons aux Jardins du Refuge : Le Mycéliste. Les Jardins du Refuge

Les Jardins du Refuge 102 avenue Abbé Cestac Anglet

dernière mise à jour : 2022-07-11 par

Détails Catégories d’évènement: Anglet, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Anglet Adresse Anglet Pyrénées-Atlantiques Les Jardins du Refuge 102 avenue Abbé Cestac Ville Anglet lieuville Les Jardins du Refuge 102 avenue Abbé Cestac Anglet Departement Pyrénées-Atlantiques

Anglet Anglet Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/anglet/

Comment poussent les champignons ? Anglet 2022-07-22 was last modified: by Comment poussent les champignons ? Anglet Anglet 22 juillet 2022 102 avenue Abbé Cestac Les Jardins du Refuge Anglet Pyrénées-Atlantiques

Anglet Pyrénées-Atlantiques