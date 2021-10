Comment politiser son geste artistique ? Besançon, 8 novembre 2021, Besançon.

Atelier de pratique artistique

Comment partir de l’intime pour aller vers le politique ? Vers quel médium artistique se tourner ? Quelques séances pour se rencontrer et s’apprendre à travers divers outils proposés, alternant moments d’échanges et moment d’expérimentation collective. Nourri·e·s par des références communes, nous chercherons ensemble des pistes qui accompagneront vos désirs et vos langages artistiques propres, mettant nos corps et nos cœurs au centre d’un processus

créatif à imaginer collectivement.

Formée à l’université de Franche-Comté dans le domaine des arts du spectacle,

Gaëlle Hauger explore diverses pratiques artistiques avec toujours ce désir d’être au plus proche d’une forme de vérité que seul l’art pourrait rendre visible

Du 8 nov au 13 déc 21; Chaque lundi de 20h à 22h

gestion.tufc@gmail.com https://www.theatre-universitaire-fc.fr/

