du mardi 22 février au vendredi 4 mars à Cité des sciences et de l’Industrie

Participez à une expérience sur la perception des formes et les intuitions géométriques. L’expérience se présente sous la forme d’un jeu sur tablette présenté par Zik etZak, deux petites mascottes virtuelles. Dans ce « jeu des différences », les visiteurs aident Zik et Zak à distinguer les formes proposées et juger si ces formes sont « les mêmes » ou « différentes ». Avec Véronique Izard et Judith Vergne du Centre de Neurosciences Intégratives et Cognition, CNRS & Université de Paris.

Particicipation à un projet de recherche du CNRS et Université de Paris Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

