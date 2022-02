“Comment parler de sexualité et des stéréotypes avec les enfants avant que les écrans ne le fassent ?” Visio Paris Catégorie d’évènement: Paris

du jeudi 10 mars au jeudi 12 mai à Visio

Conférence- Echanges à destination des parents et des éducateurs de pré-adolescents et d’adolescents animée par une intervenante Comitys Nous sommes au XXIème siècle : parler d’amour et de sexualité avec nos enfants n’a jamais été aussi important. Les stéréotypes véhiculés par les images, les séries et internet sont omniprésents. Comment parler avec eux du corps, de la vie amoureuse, des questions de genre ? Que souhaitons-nous transmettre à nos jeunes? Comment créer un espace d’échanges avec eux?”

Gratuit – sur inscription

Conférence-échanges en visioconférence gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T18:30:00 2022-03-10T20:00:00;2022-05-12T20:00:00 2022-05-12T21:30:00

