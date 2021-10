« Comment parler d’amour à nos jeunes dans un monde hyper-sexualisé ? » avec Anne-Sixtine Pérardel Maison du Diocèse – Espace Montcalm, 9 décembre 2021, Vannes.

Conférence « Comment parler d’amour à nos jeunes dans un monde hyper-sexualisé ? » avec Anne-Sixtine Pérardel, le jeudi 9 décembre 2021 à 20h30 Le premier contact avec la pornographie se situe en moyenne en classe de CM2, vers 9 ans, dans la cour de récréation par l’entremise d’un téléphone portable d’un camarade. Il est urgent d’éduquer nos jeunes : enfants, adolescents et jeunes adultes à la beuté de la sexualité et de leur faire découvrir l’importance de leurs corps mais surtout de leur montrer que l’autre est une source de vie et non une source de plaisir hédonniste. Anne-Sixtine Pérardel est conseillère en vie affective et sexuelle. Elle a publié un livre en 2017 : « Révolutionner sa vie affective – 10 exercices pour réussir » (Editions Artège). Anne-Sixtine Pérardel anime des sessions dans les écoles, collèges et lycées auprès des élèves pour éduquer à la vie et transmettre la beauté de la sexualité, elle accompagne aussi de façon personnelle les jeunes. Rendez-vous le jeudi 9 décembre 2021 à 20h30 à la salle 17 de l’Espace Montcalm, Maison du Diocèse – 55, rue Mgr Tréhiou à Vannes pour la conférence avec Anne-Sixtine Pérardel, intitulée « Comment parler d’amour à nos jeunes dans un monde hyper-sexualisé ? ». A l’occasion de cette conférence, l’auteur dédicacera son livre qui sera vendu sur place.

Entrée libre et libre PAF

Maison du Diocèse – Espace Montcalm 55 Rue Mgr Tréhiou, 56000 Vannes Vannes Centre – Le Port Morbihan



