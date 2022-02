COMMENT OUVRIR LES POSSIBLES D’UNE JEUNESSE INQUIÈTE ? Théâtre Blossac Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

À travers une forme théâtrale singulière, découvrons quelles sont les aspirations actuelles et les ambitions futures de la jeunesse. Une création collective des élèves de seconde, terminale et BTS du Lycée Branly [Plus d’information sur le Pass vaccinal](https://www.ville-chatellerault.fr/pass-vaccinal)

passe vaccinal obligatoire, gratuit, billetterie à retirer au conservatoire à partir du 14 mars

2022-03-31T20:00:00 2022-03-31T21:30:00

