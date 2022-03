Comment organiser un spectacle avec son association Fransèches Fransèches FransèchesFransèches Catégories d’évènement: Creuse

Fransèches Creuse Masgot Fransèches Creuse Fransèches De 9h à 12h. Sur inscription. Temps de formation et d’échanges sur le thème ” comment organiser un spectacle avec son association”. Animé par Pascal Gaméra de l’entreprise Bloc Note. Ce moment est ouvert à toutes les associations et bénévoles. De 9h à 12h. Sur inscription. Masgot Fransèches Fransèches

