Poitiers Cobalt Poitiers, Vienne Comment optimiser et valoriser la mise et le maintien en conformité de votre entité Cobalt Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Vienne

Comment optimiser et valoriser la mise et le maintien en conformité de votre entité Cobalt, 8 décembre 2021, Poitiers. Comment optimiser et valoriser la mise et le maintien en conformité de votre entité

Cobalt, le mercredi 8 décembre à 17:00

Vous souhaitez que votre entité – votre site internet – votre application – votre logiciel soient en conformité avec le **RGPD** ET Vous envisagez de mettre en avant cette valeur ajoutée auprès de vos clients et partenaires, par le biais d’une certification. C’est possible ! L’agence RGPD Poitou-Charente propose de vous apporter réponse à toutes vos questions lors d’un échange **100% interactif** : **- Audit de conformité** **- Mise & Maintien en conformité** **- Sensibilisation & Formations** **- Formation Audit « Label Engagement RGPD »** Retrouvons-nous, en présentiel ou en distanciel, le **09 Décembre 2021** de **17H à 18H15** pour échanger ensemble sur le sujet ; suivi d’un moment convivial à partir de **18H30** ! Gratuit, sur inscription aurpès de **Laurence Pougnant** : _07.67.80.85.28 ; [l-pougnant@agencergpd.eu](mailto:l-pougnant@agencergpd.eu)_ **LE PASS SANITAIRE EST OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER À TOUS NOS ÉVÉNEMENTS !** En **présentiel** à **Cobalt** (5 rue Victor Hugo, Poitiers) Organisé par l’agence **RGPD Poitou-Charente**.

Gratuit sur inscription

L’agence RGPD Poitou-Charentes propose de vous apporter réponse à toutes vos questions, lors d’un échange 100% interactif ! Cobalt 5 Rue Victor Hugo, Poitiers Poitiers Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-08T17:00:00 2021-12-08T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Poitiers, Vienne Autres Lieu Cobalt Adresse 5 Rue Victor Hugo, Poitiers Ville Poitiers lieuville Cobalt Poitiers