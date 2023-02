COMMENT NOUS NE SOMMES PAS DEVENUES CELEBRES ESPACE CULTUREL ROBERT DOISNEAU, 16 février 2023, MEUDON.

Centre d’Art et de Culture et espace culturel robert doisneau (1-1056844 ; 1-1070431 ; 2-1056843 3-1056845) PRESENTE : De Rachel Arditi et Justine Heynemann Mise en scène : Justine Heynemann Création 2022 – 2023 Cette nouvelle création est une épopée joyeuse, musicale et intergénérationnelle. La pièce est librement inspirée de l’histoire des Slits, le premier groupe de punk féminin londonien. À la fin des années 70, Viv Albertine, Ari Up, Palmolive et Tessa Pollit se rêvent sans compromis ni concession. Elles ont réussi l’exploit d’être le premier groupe du monde à obtenir le contrôle total de leur image auprès de leur maison de disque. COMMENT NOUS NE SOMMES PAS DEVENUES CELEBRES Rachel Arditi, Justine Heynemann

ESPACE CULTUREL ROBERT DOISNEAU MEUDON 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Hauts-de-Seine

