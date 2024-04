Comment nourrir Nantes en 2050 ? Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes, samedi 13 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-13 15:00 – 16:00

Gratuit : oui Entrée libre et gratuite.

Table ronde. Actuellement, si toute la surface agricole utile de la métropole produisait pour ses habitants et habitantes, elle permettrait de ne nourrir que 7,7 % de la population métropolitaine.En 2050, cette population devrait compter 150 000 à 200 000 habitants et habitantes de plus, la température moyenne aura augmenté de 2 à 3 °C et les événements climatiques inhabituels seront probablement de plus en plus nombreux.Afin de s’adapter à ces changements, d’agir en faveur de la résilience alimentaire de notre territoire et de garantir l’accessibilité alimentaire pour toutes et tous, quelles actions et quelles pratiques pouvons-nous mettre en œuvre, en tant que citoyens, citoyennes, paysans, paysannes, élus, élues… ?Protection du foncier, développement des circuits-courts, mutualisation, préservation des écosystèmes, installation des agriculteurs, éducation, entraide… sont autant de pistes que nous décrypterons lors de cette table ronde avec les invités et invitées. Dans le cadre de Mo Low (du 11 au 15 avril 2024) Organisateurs : Stereolux & Les Bouillonnantes #AGENDACLIMAT

