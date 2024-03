Comment mieux vivre avec son cycle Salle de la gaieté Saint-Denis-en-Val, mercredi 20 mars 2024.

Comment mieux vivre avec son cycle C’est quoi les règles à connaitre pour mieux vivre les siennes ? Est-ce que vous connaissez vraiment les étapes du cycle ? Si je vous dis endométriose, sopk ça vous évoque quelque chose ? Mercredi 20 mars, 18h00 Salle de la gaieté Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-20T18:00:00+01:00 – 2024-03-20T20:00:00+01:00

Fin : 2024-03-20T18:00:00+01:00 – 2024-03-20T20:00:00+01:00

En cette Journée internationale des droits des femmes, rejoignez-nous pour un atelier spécial : Comment mieux vivre son cycle ?

Le mercredi 20 mars de 18h à 20h, rendez-vous à la salle de la Gaité pour un atelier animé par Loyaa et Fany, ouvert à toutes à partir de 14 ans (places limitées à 15 personnes).

Cet atelier unique vous propose d’explorer les différents aspects de votre cycle féminin : de la connaissance des règles fondamentales à la compréhension des étapes du cycle, en passant par la sensibilisation aux conditions telles que l’endométriose et le SOPK.

Date : Mercredi 20 mars

⏰ Horaire : 18h – 20h

Lieu : Salle de la Gaité

Ne manquez pas cette occasion de vous informer, d’échanger et de briser les tabous entourant le cycle féminin.

Inscrivez-vous dès maintenant pour réserver votre place : developpementdurable@saintdenisenval.com

Salle de la gaieté 113 rue de St-Denis, Daint Denis en Val Saint-Denis-en-Val 45560 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « developpementdurable@saintdenisenval.com »}] [{« link »: « mailto:developpementdurable@saintdenisenval.com »}]

Festiv’elles Femmes