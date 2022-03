Comment mener à bien l’isolation de la toiture et des façades d’une copropriété ? En ligne Lille Catégories d’évènement: Lille

le mercredi 15 juin à 17:30

Comment mener à bien l’isolation de la toiture et des façades d’une copropriété ? ——————————————————————————— Vous souhaitez rénover votre façade ou votre toiture, changer vos fenêtres ou votre chaudière ? C’est le bon moment pour envisager des travaux de rénovation énergétique ! Le Conseiller France Rénov’ spécialisé Copropriétés vous présentera les étapes et les outils d’aide à la décision pour une rénovation réussie : aides financières mobilisables et interlocuteurs pour mener à bien votre projet. Animé par le Conseiller France Rénov’ spécialisé Copropriétés de l’ADIL **→ Mercredi 15 juin 2022 de 17h30 à 19h** **Cette conférence se déroulera en format webinaire (conférence en ligne). Suite à votre inscription en ligne, via ce lien [https://forms.gle/k1bFyVp7dSDHdUFq8](https://forms.gle/k1bFyVp7dSDHdUFq8) vous recevrez, le jour J, un lien de connexion à la conférence.**

