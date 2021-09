Paris Lecko Paris Comment maitriser les émissions Carbone de l’environnement de travail numérique Lecko Paris Catégorie d’évènement: Paris

Comment maitriser les émissions Carbone de l’environnement de travail numérique Lecko, 30 septembre 2021, Paris. Comment maitriser les émissions Carbone de l’environnement de travail numérique

Lecko, le jeudi 30 septembre à 09:00

A l’occasion de la semaine du développement durable, Lecko vous invite à un wébinaire sur les impacts environnemental de l’environnement de travail numérique. Nous partagerons l’état des connaissances sur l’évaluation des émissions Carbone des environnements aujourd’hui pour la plupart dans le Cloud : – Lien entre usages et émissions Carbone – Méthode d’évaluation – Solution pour maitriser ses émissions Carbone L’enjeu environnemental renforce le besoin de transformer les pratiques de travail, vers des usages numériques responsables et une efficacité collective accrue. Présentation de GreeT, la nouvelle application de Lecko qui mesure les émissions Carbone de son utilisation de Microsoft 365.

