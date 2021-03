Montigny-le-Bretonneux Webinaire SQY Cub Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Comment ma banque peut-elle m’aider en temps de crise ? Webinaire SQY Cub Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

En se plaçant au cœur du dispositif de prêts garantis par l’État, les banques réaffirment leur soutien aux entreprises pendant la crise. Au-delà du PGE, elles s’emploient à vous conseiller et vous accompagner en définissant avec vous une nouvelle vision stratégique de votre financement et de vos investissements.

Mais concrètement, comment les banques peuvent-elles soulager la trésorerie et les tracasseries de vos entreprises ?

Ce webinaire vous expliquera comment les banques peuvent vous aider à relancer votre activité, à réadapter votre financement, à financer vos projets de développement, vos innovations ou à augmenter vos fonds propres.

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Animé par Olivier Boudeville, responsable commercial du marché des professionnels, Société Générale Webinaire SQY Cub 3, avenue du centre guyancourt Montigny-le-Bretonneux Yvelines

2021-04-07T11:00:00 2021-04-07T12:00:00

