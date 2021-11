Paris Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) île de France, Paris Comment lire des livres qu’on ne comprend pas ? Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris Catégories d’évènement: île de France

Dans le cadre du festival Paris en toutes lettres Lecture-mise en pratique par Ronan Letourneur OLIVIER HARALAMBON – COMMENT LIRE DES LIVRES QU’ON NE COMPREND PAS Olivier Haralambon a longtemps été coureur cycliste. À 35 ans, il reprend des études en philosophie. S’intéressant à la question du corps, il ne peut pas faire l’impasse sur la lecture de la Phénoménologie de la perception de Maurice Merleau-Ponty. Il s’attaque donc à l’ouvrage. Après un premier paragraphe – et une sieste sur sa moquette – il comprend vite qu’il lui faudra « de la patience, et une stratégie. » C’est celle-là même qu’il explique et partage dans ce texte. Comment il a pu, en sportif tenace et en lecteur attentif, affronter la difficulté et éprouver autrement que par l’expérience sportive, le dépassement de soi. À lire – Olivier Haralambon, Comment lire des livres qu’on ne comprend pas, coll. « Carnets Parallèles », Premier Parallèle, 2021. Animations -> Lecture / Rencontre Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée Paris 75004

