### Festival L’Histoire à venir – Conférence Labo d’histoire avec Claudine Karlin, archéologue et ethnologue et François Bon, archéologue et préhistorien. La surface de la terre a été sillonnée en tous sens par les populations préhistoriques nomades, et des milliers de feux ont été allumés par elles au détour de chaque vallée, aux abords de chaque rivière, au cours des centaines de millénaires du Paléolithique. Parfois, un peu miraculeusement, aussi fugaces soient-elles, ces traces se sont conservées sous nos pieds. Comment les révéler, comment les lire et surtout, de quelle façon les interpréter afin qu’elles nous permettent d’entrer un peu dans l’intimité de ces peuples lointains qui occupèrent les lieux bien avant nous ? _En partenariat avec le Festival L’Histoire à venir._ ### Plus d’infos [Site de la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine](https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda/comment-lire-dans-le-sol-les-traces-des-nomades-dantan/) ![]() ### Infos pratiques * Jeudi 12 mai à 18h

Entrée libre

