Comment les Pays-Bas organisent leurs déplacements? Peut-on s’en inspirer pour notre territoire? EuroParcs Het Amsterdamse Bos Amstelveen, dimanche 14 juillet 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-15T00:30:00+02:00 – 2024-07-15T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-20T00:30:00+02:00 – 2024-07-20T23:59:00+02:00

Le séjour s’articule autour de la mobilité douce et des déplacement zéro carbone. Peut-ont voyager en limiter notre emprunte carbone? Comment nos voisins Européens s’organisent dans la lutte contre le réchauffement climatique. Durant ce séjour, les jeunes iront à la rencontre de la population Nééerlandaise, munis d’un micro. Au retour du séjour, ils iront à la rencontre des élus, de la population de leur territoire pour approter leur contribution en manière de mobilité.

– Déplacement en train de Vire à Amsterdam

– Sur place déplacement en vélo principalement et à pied

– Hébergement en auberge de jeunesse

– Rencontre avec des élus

– Rencontre avec des Français, installés au Pays-Bas

– Découverte des diverses pistes cyclables

– Prise de sons, images (photos et vidéos)

Au retour restitutions: expositions photos, soirée débats, court-métrage, emissions radio.

