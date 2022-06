Comment les mangues peuvent-elles créer des emplois en Afrique de l’Ouest ? 88 Ménilmontant Paris Catégories d’évènement: île de France

Comment les mangues peuvent-elles créer des emplois en Afrique de l'Ouest ? 88 Ménilmontant, 16 juin 2022, Paris.

de 16h00 à 22h00

gratuit

Découvrez notre démarche lors d’une rencontre autour d’un verre au 88 Ménilmontant, 88 rue de Ménilmontant le jeudi 16 juin, de 16h à 22h. Inscrivez-vous via le lien dans la description. Nous sommes gebana : ensemble, nous changeons le commerce international au profit de l’agriculture familiale, de l’économie locale et de l’environnement. Recevez une boîte de mangues bio gratuite ! Inscrivez-vous ici. Venez la chercher à l’événement ou faites-la livrer à domicile. Pourquoi ? Depuis 2001, gebana est active au Burkina Faso, l’un des pays les plus pauvres du monde. De nombreuses familles y cultivent la mangue mais ont difficilement accès au marché mondial. Notre usine située à Bobo-Dioulasso nous permet d’acheter des mangues et des noix de cajou à plus de 3000 familles de cultivateurs et cultivatrices. Mais il y a encore de la marge. Cette année, nous avons pour projet de construire une nouvelle fabrique dans le but de créer plus de 1000 emplois supplémentaires sur place. Pour ce faire, nous avons besoin que davantage de personnes achètent nos produits du Burkina Faso. Nous voulons acquérir plus de clientèle, mais n’avons pas le budget pour faire de la pub TV. Nous avons donc décidé de laisser nos spécialités parler pour nous : nos fruits, notre commerce direct et notre communication qui l’est tout autant. Découvrez nos mangues, et ce gratuitement : recevez-les par la poste ou venez les chercher au 88 Ménilmontant le jeudi 16 juin, de 16h à 22h. Inscrivez-vous ici : gebana.com/paris 88 Ménilmontant 88 rue de Ménilmontant 75020 Paris Contact : https://www.gebana.com/fr/des-mangues-pour-paris/ https://www.facebook.com/events/575667223828438/ https://www.facebook.com/events/575667223828438/ https://www.gebana.com/fr/des-mangues-pour-paris/

