Avallon Musée de l'Avallonnais Jean Després Avallon, Yonne “Comment les hommes, les femmes et les enfants obtenaient-ils les outils dont ils avaient besoin ?” Musée de l’Avallonnais Jean Després Avallon Catégories d’évènement: Avallon

Yonne

“Comment les hommes, les femmes et les enfants obtenaient-ils les outils dont ils avaient besoin ?” Musée de l’Avallonnais Jean Després, 18 septembre 2021, Avallon. “Comment les hommes, les femmes et les enfants obtenaient-ils les outils dont ils avaient besoin ?”

Musée de l’Avallonnais Jean Després, le samedi 18 septembre à 16:00

L’archéologie expérimentale consiste à retrouver les gestes effectués par les Hommes du Paléolithique. C’est l’occasion de démontrer qu’aucun geste n’est fait au hasard, que la pensée guide le geste et qu’ils ont mis au point de véritables techniques pour obtenir les outils nécessaires à leur vie quotidienne. A partir de tous les fragments de silex retrouvés dans les amas de débitage, l’archéologue, en remontant chaque fragment jusqu’au bloc d’origine à la manière d’un puzzle, identifie le fantôme de l’objet et analyse le travail et la technique du tailleur de pierre.

Entrée libre | Pass sanitaire et masque obligatoires

Démonstration de taille de silex par Pierre Bodu, chercheur au CNRS Musée de l’Avallonnais Jean Després 5 rue du Collège 89200 Avallon Avallon Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Avallon, Yonne Autres Lieu Musée de l'Avallonnais Jean Després Adresse 5 rue du Collège 89200 Avallon Ville Avallon lieuville Musée de l'Avallonnais Jean Després Avallon