Gratuit : oui Inscription : www.weezevent.com Tout consommateur·rice hérite de l’empreinte environnementale associée au service auquel il ou elle accède : cela peut être l’empreinte associée au transport des aliments, à la fabrication des vêtements ou encore à l’accès aux services numériques. Il est, dès lors, de la responsabilité des entreprises de réduire l’empreinte environnementale des services qu’elles proposent, afin de contribuer à la réduction de l’empreinte environnementale individuelle des consommateur·rice·s. Dans un secteur bancaire de plus en plus digitalisé, la responsabilité de la banque passe notamment par la réduction de l’empreinte environnementale des services numériques proposés à ses client·e·s.Conscient de cet enjeu, le Crédit Agricole s’est engagé dans une démarche de sobriété numérique avec la mise en place d’actions de mesure et de réductions de l’impact environnemental des services numériques… Venez découvrir la mise en place de cette démarche et échanger avec les expert·e·s. Inscrivez-vous ! Dans le cadre de Nantes Digital Week Atelier by CA 26 rue Pierre Landais Île de Nantes Nantes

