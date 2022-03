Comment les entreprises et leurs collaborateurs peuvent-elles contribuer à une société plus inclusive ? MAME Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Comment les entreprises et leurs collaborateurs peuvent-elles contribuer à une société plus inclusive ?

MAME, le jeudi 31 mars à 16:00

INCLUSION, SOLIDARITÉ, INSERTION… ces mots résonnent tous les jours à nos oreilles et se déclinent en une multitude d’expressions que chacun interprète à sa manière ! Lors de son prochain HAPPY RH, la série de webinaires autour de la connaissance et l’innovation dans les ressources humaines présentée par Adeline MBEY, doctorante à VALLOREM, la Smart Base RH recevra Monsieur Olivier CANY, Directeur de l’Institut du Travail Social (ITS) de Tours pour clarifier ces notions qui pénètrent de plus en plus les entreprises. Il exposera également les leviers qui peuvent permettre de passer du statut d’observateur à celui d’acteur de l’inclusion dans son environnement de travail ou de vie. Rendez-vous sur la chaîne YouTube « Smart Base RH » le jeudi 31 mars 2022, à 16h.

Gratuit et ouvert à tous

MAME 49, boulevard Preuilly, 37000 Tours

2022-03-31T16:00:00 2022-03-31T16:30:00

