M. Gilles Montambaux, chercheur au Laboratoire de Physique des Solides, Orsay, vous racontera “comment l’eau est arrivée à Versailles”. Histoire, sciences, géographie, ingénierie, tout y est ! Il vous emmènera sur les chemins de ses pérégrinations, vous fera découvrir leur histoire et leurs traces dans notre environnement du plateau de Saclay et bien au-delà.” Histoire, sciences, géographie, ingénierie, tout y est ! G. Montambaux vous emmènera en ballade sur les chemins du plateau de Saclay Laboratoire de Physique des Solides,Bât. 510. Campus universitaire 1 rue Nicolas Appert, 91405 ORSAY Orsay Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T13:30:00 2021-11-25T15:00:00

