Comment le monde végétal perçoit-il son environnement ? Camping du Lac de Maine Angers, dimanche 2 juin 2024.

Comment le monde végétal perçoit-il son environnement ? Rendez-vous aux jardins 2024 Dimanche 2 juin, 14h00 Camping du Lac de Maine Tout public, à partir de 8 ans (avec accompagnateur)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Au cours d’une randonnée de 4 km avec Monique Davard, mettez vos propres sens en éveil et découvrez comment les arbres et les plantes perçoivent le monde qui les entoure (couleurs, parfums…) et quelles sont leurs interactions avec cet environnement.

Camping du Lac de Maine Av. du Lac de Maine, 49000 Angers Angers 49016 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 81 97 37 [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.destination-angers.com/activites-et-sites-touristiques/animations-nature »}]

©Unsplash