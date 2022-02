Comment le CSE peut-il devenir un outil efficace sur les questions de santé et de conditions de travail ? PRST Occitanie (Direccte Occitanie), 17 février 2022, Toulouse.

Comment le CSE peut-il devenir un outil efficace sur les questions de santé et de conditions de travail ?

PRST Occitanie (Direccte Occitanie), le jeudi 17 février à 14:30

À l’initiative des partenaires sociaux, le Comité Régional d’Orientation des Conditions de Travail (CROCT) a souhaité mettre en place un projet visant à **mieux comprendre comment les comités sociaux et économiques (CSE) investissent le champ des conditions de travail** depuis leur création, en 2017, et **construire avec des chefs d’entreprises et des élus, des outils pour favoriser le fonctionnement et l’action des CSE**. ### Le étapes du projet Le projet de déclinera en deux phases : * une phase de **diagnostic** : partir de l’expérience, des pratiques, des difficultés des entreprises participantes, * une phase de **construction**, de test et et de diffusion d’outils opérationnels pour traiter les questions de santé et de conditions de travail au sein du CSE. ### Un diagnostic et des outils co-construits Cette étude-action va être conduite sur 2 ans et s’appuiera sur la participation d’**une dizaine d’entreprises** à travers, pour chacune, **un binôme paritaire constitué de l’employeur et d’un élu au CSE**. Il s’agira de : * participer à la phase de diagnostic en 2022 : recueil d’informations dans les entreprises, participation à 2 réunions en présentiel (8 avril et 13 décembre 2022) et 3 temps d’échanges de 1h30 en visio, * participer à la construction des outils en 2023 : test des outils par les entreprises, participation à 1 réunions en présentiel (21 septembre 2023) et 2 temps d’échanges de 1h30 en visio. ### Pourquoi participer à cette étude-action ? Contribuer à l’étude-action, pour les entreprises, c’est l’opportunité de : * Faire le point sur l’action et le fonctionnement de son CSE avec un appui externe, * Échanger avec d’autres entreprises sur ses pratiques de CSE, * Bénéficier d’outils adaptés à ses besoins, * Contribuer à une démarche expérimentale et innovante. ### Pour en savoir plus Pour en savoir plus, [**participez à un webinaire de présentation**](https://ccidoccitanie.webex.com/webappng/sites/ccidoccitanie/meeting/register/250aa49d78934176aa23e8d62ca31a3b?ticket=4832534b00000005e84d522c8fe15d6561fb6a282b4ebedf7902617d92a8f919891cade9bca8e044×tamp=1643902053432&locale=fr_FR&siteurl=ccidoccitanie) de l’étude-action **le 17 février à 14h30** Pour vos questions, pour nous informer de votre contribution à cette étude-action, vous pouvez contacter : [**[c.levrat@anact.fr](mailto:c.levrat@anact.fr)**](mailto:c.levrat@anact.fr) **Qui participe à ces travaux ?** • Les partenaires sociaux du CROCT • La Carsat MP, la MSA, l’OPPBTP • Des services de prévention et santé au travail (SPST) • L’Aract Occitanie • La DREETS Occitanie Animation : Jean-François Labaquère (MEDEF), Erick Soria (CGT), Vices-Présidents du CROCT Ressources pour le groupe : Marcel Grignard, Vice-Président du Comité d’Évaluation des Ordonnances

