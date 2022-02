Comment le CSE peut-il devenir un outil efficace sur les questions de santé et de conditions de travail ? CCI Occitanie Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Comment le CSE peut-il devenir un outil efficace sur les questions de santé et de conditions de travail ? « Une étude action innovante pour les entreprises d’Occitanie » • Rappel introductif sur le CSE – DREETS Occitanie • Que peut-on dire du CSE 4 ans après sa création ? – UDES • Pourquoi une étude action sur le CSE et ses attributions SSCT ?- MEDEF et CGT • Présentation de l’étude action – PRESANCE Les intervenants : Virginie NEGRE – DREETS Occitanie –responsable santé sécurité –référente PRST Isabelle PUDEPIECE –représentante l’Union des Employeurs de l’Economie Sociale et Solidaire -CROCT Eric SORIA –représentant CGT –vice-président du CROCT Jean François LABAQUERE –représentant MEDEF –vice-président du CROCT Dominique SATGE –coordinatrice Presanse (prévention et santé au travail) – CROCT CROCT : Comité Régionale d’Orientation et des Conditions de Travail Présentation d’une étude action innovante pour les entreprises d’Occitanie CCI Occitanie 5 rue Dieudonné Costes, 31701 Blagnac cedex Blagnac Haute-Garonne

