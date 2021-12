Aix-en-Provence Aix-en-Provence Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Comment le caméléon a trouvé son talent / Wie das Chamäleon sein Talent gefunden hat Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Dans le cadre de la Journée Franco-Allemande, viens découvrir l’histoire bilingue du caméléon qui a trouvé son talent en présence de ses auteures.

A la suite de l’histoire, un jeu de piste te sera proposé avec le caméléon ainsi qu’un petit goûter (en extérieur et dans le respect des règles sanitaires). Atelier pour enfants pour rencontrer les auteures du livre « Comment le caméléon a trouvé son talent »

Organisé par le Centre Franco-Allemand de Provence avec le soutien de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse info@cfaprovence.com +33 4 42 21 29 12 https://www.cfaprovence.com/ Dans le cadre de la Journée Franco-Allemande, viens découvrir l’histoire bilingue du caméléon qui a trouvé son talent en présence de ses auteures.

