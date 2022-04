Comment laver l’eau sale? Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’évènement: Paris

Accessible à partir de 9 ans Comment l’eau sale est-elle nettoyée avant d’arriver dans nos robinets ou après être partie dans les égouts ? Découverte du principe des usines en charge de nettoyer l’eau grâce à de nombreuses expériences. 9 ans et +. De l’eau des égouts à celle du robinet, comment nettoyer l’eau sale? Découverte du processus de nettoyage de l’eau sale grâce aux expériences. Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris Paris

