Comment l’arbre fait-il résistance ?

le jeudi 2 décembre à Maison Ecocitoyenne Bordeaux Métropole

Les forêts sont essentielles pour limiter le changement climatique et préserver la biodiversité. Ces dernières années, les dégâts provoqués par les insectes ravageurs ont fortement augmenté en raison du dérèglement climatique et des invasions biologiques. Les recherches en écologie forestière ont souvent démontré que les dégâts provoqués par les insectes ravageurs étaient plus faibles dans les forêts mélangées (avec plusieurs espèces d’arbres) que dans les forêts pures (monocultures), c’est ce que l’on appelle la « résistance par association ». Pour confirmer cette tendance et en comprendre les mécanismes, des chercheurs du laboratoire BIOGECO se sont penchés sur la résistance des arbres aux attaques d’insectes herbivores. Ils viendront présenter leur métier et leurs recherches lors de cette table-ronde. Tout public Plus d’infos : [https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/](https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/) _Dans le cadre de la semaine de_ [_L’arbre en fête_](bxmet.ro/arbre-en-fete)_, un événement Bordeaux Métropole._

Gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles

Rencontre avec des chercheurs en écologie du laboratoire BIOGECO (Biodiversity, Genes and Communities) et les Petits Débrouillards.

Maison Ecocitoyenne Bordeaux Métropole quai richelieu Bordeaux Bordeaux Quinconces Gironde



