COMMENT L’AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE (ESA) RECRUTE SES ASTRONAUTES ? (JOURNÉES NATIONALES TOURISME & HANDICAP 2022) Toulouse, 2 avril 2022, Toulouse.

COMMENT L’AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE (ESA) RECRUTE SES ASTRONAUTES ? (JOURNÉES NATIONALES TOURISME & HANDICAP 2022) CITÉ DE L’ESPACE Avenue Jean Gonord Toulouse

2022-04-02 – 2022-04-02 CITÉ DE L’ESPACE Avenue Jean Gonord

Toulouse Haute-Garonne

Une animation inédite qui invite les visiteurs de la Cité de l’Espace à expérimenter seul ou en équipe, quelques tests et mises en situation inspirées du processus réel de sélection des astronautes. Perception visuelle, mémoire, logique, mécanique, orientation spatiale…

L’animation est accessible aux personnes en situation de handicap. Des activités de l’animation sont basées sur plusieurs sens tels que l’ouïe et la vue, et des exercices physiques seront proposés (sur la base du volontariat uniquement).

Demi-tarif sur présentation carte d’invalidité. Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles.

Dans le cadre des journées nationales Tourisme & handicap 2022, La Cité de l’Espace propose une animation à l’attention de tout public (à partir de 8 ans) et tout public en situation de handicap auditif (animation interprétée en LSF).

acces@semeccel.com +33 5 67 73 53 76

Une animation inédite qui invite les visiteurs de la Cité de l’Espace à expérimenter seul ou en équipe, quelques tests et mises en situation inspirées du processus réel de sélection des astronautes. Perception visuelle, mémoire, logique, mécanique, orientation spatiale…

L’animation est accessible aux personnes en situation de handicap. Des activités de l’animation sont basées sur plusieurs sens tels que l’ouïe et la vue, et des exercices physiques seront proposés (sur la base du volontariat uniquement).

Demi-tarif sur présentation carte d’invalidité. Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles.

CITÉ DE L’ESPACE Avenue Jean Gonord Toulouse

dernière mise à jour : 2022-03-31 par