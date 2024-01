Comment la lecture façonne l’intelligence : rencontre avec Michel Desmurget Bibliothèque Germaine Tillion Paris, jeudi 11 avril 2024.

Le jeudi 11 avril 2024

de 19h00 à 20h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Pourquoi les bibliothécaires ne peuvent qu’aimer l’essai « Faites-les lire ». ? Venez le découvrir en écoutant son auteur, Michel Desmurget le jeudi 11 avril à 19h. à la bibliothèque Germaine Tillion.

Lire « pour le plaisir » a des effets profonds, grandement

sous-estimés, sur la trajectoire de vie des enfants. Des centaines d’études scientifiques

convergentes montrent le bénéfice massif de cette pratique sur le QI, le

langage, la culture générale, la créativité, l’attention, les capacités de

rédaction, les facultés d’expression orale, la compréhension d’autrui et de

soi-même, ou encore l’empathie, avec, in fine, un impact considérable

sur la réussite scolaire et professionnelle. Aucun autre loisir n’offre un

éventail de bienfaits aussi large. À travers la lecture l’enfant nourrit les

trois piliers fondamentaux de son humanité : aptitudes intellectuelles,

compétences émotionnelles et habiletés sociales.

Mais apprendre à lire n’est pas aisé. On confond souvent lecture

et décodage. C’est une erreur tragique. Lire c’est comprendre. Or, pour

développer cette compréhension l’enfant doit apprendre les spécificités du monde

écrit, notamment dans le champ du langage. Il y a bien plus de richesse

grammaticale et lexicale dans les livres que dans les corpus oraux ordinaires

(discussions entre adultes ou adultes et enfants, films, séries, dessins

animés, etc.). Cet apprentissage demande du temps et du soutien, à travers

notamment la lecture partagée. Rien d’extraordinaire cependant. Il suffit de 20

à 30 minutes par jour pour moissonner de solides bénéfices et changer la vie

d’un enfant ! Le plaisir est alors la clé fondamentale qui ouvre toutes

les portes.

Michel Desmurget est docteur en neurosciences et directeur de recherche à l’INSERM. En 2019 il a publié « La fabrique du crétin digital. Les dangers des écrans pour nos enfants » qui a reçu une mention spéciale au Prix Femina.

C’est en écho à son essai publié en septembre 2023 « Faites les lire ! Pour en finir avec le crétin digital » que la bibliothèque Germaine Tillion reçoit Michel Desmurget le jeudi 11 avril à 19h.

Séance de dédicace à l’issue de la rencontre

Pour écouter Michel Desmurget : https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-du-mercredi-27-septembre-2023-9673487

Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris

Contact :

