Online, le jeudi 8 juillet à 14:00

Le RGPD est entré en application il y a 3 ans, mais toutes les entreprises ne sont pas encore conformes à celui-ci. Cette conformité est par ailleurs souvent abordée de manière organisationnelle, mais qu’en est-il du volet cybersécurité ? Nous vous proposons de faire le point sur le sujet, et aborderons notamment : Rappel des grands principes du RGPD Quels sont les liens entre le RGPD et la cybersécurité ? Se saisir de ces sujets est générateur de confiance et de croissance

Sur inscription

Avec Clément Joliot et Cyril March Online web Paris Paris 13e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T14:00:00 2021-07-08T15:00:00

