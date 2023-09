Comment la Chine réorganise le monde ? M128 – Missions Etrangères de Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Depuis les Jeux Olympiques de Pékin en 2008, les dirigeants chinois évoquent avec certitude une « renaissance de leur pays » face aux démocraties de type occidental. Pour fêter le siècle au pouvoir du Parti communiste chinois en 2049, le président « à vie » Xi Jinping a pour objectif de faire de la Chine la première puissance mondiale sur les plans économique, culturelle et militaire. Pour y arriver, il faut réorganiser le monde… À propos du conférencier : Alain Wang, sinologue et enseignant. Il intervient régulièrement dans les médias, et comme expert auprès des entreprises, pour aider à mieux comprendre les évolutions de la Chine, à l’intérieur comme sur le plan géopolitique mondial. Il a publié de nombreux ouvrages notamment : Le dossier Chinois (2022), livre collectif aux éditions du Cherche Midi ; Les Chinois (2018), aux éditions Tallandier ; Géopolitiquement correct et incorrect (2014) en collaboration avec Harold Hyman ; La Chine nouvelle, Être riche est glorieux (2008) en collaboration avec Cyrille Javary Découvrez le programme de l’année : ICI M128 – Missions Etrangères de Paris 128 rue du Bac 75007 Paris Contact : https://missionsetrangeres.com/evenement/comment-la-chine-reorganise-le-monde/ https://missionsetrangeres.com/evenement/comment-la-chine-reorganise-le-monde/

