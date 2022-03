Comment je suis devenu(e) hétéro Marseille 7e Arrondissement, 20 mars 2022, Marseille 7e Arrondissement.

Comment je suis devenu(e) hétéro
Le 16/19 Comédie Marseille
16 Quai de rive neuve
Marseille 7e Arrondissement

2022-03-20

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

12 22 La vie est, parait-il, un long fleuve tranquille. On naît, on étudie, on se marie, on fait des enfants, on achète une maison. Ce sont les cases idéales que notre société valorise. Mais… lorsque l’on n’entre pas dans celles-ci, tout devient plus difficile. Et pour Marie, ce petit garçon manqué, tout se complique. Très vite. Elle ne tombe jamais sur la bonne. Toute sa vie, elle va jouer de cases en cases pour trouver la bonne : la sienne.



Comment je suis devenu(e) Hétéro est un parcours initiatique touchant, émouvant, drôle, qui parle du long chemin qu’est la vie pour se trouver, s’accepter, s’assumer. Et si, simplement, la meilleure case était celle de l’amour ou si finalement il ne valait pas mieux, ne pas mettre des gens dans des cases ? Une case, c’est un carcan, c’est hermétique… alors que la vie, elle, elle est toujours ouverte : libre !



Auteur : Marie Bô, Vincent Azé

Artistes : Marie Bô

Mise en scène : Vincent Azé

Un parcours initiatique touchant, émouvant, drôle qui parle du long chemin qu’est la vie pour se trouver, s’accepter, s’assumer.

https://www.16-19.fr/comediemarseille

Le 16/19 Comédie Marseille 16 Quai de rive neuve Marseille 7e Arrondissement

