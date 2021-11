Ville-d'Avray Le Colombier,Ville d'Avray Hauts-de-Seine, Ville-d'Avray Comment installer des bornes de recharge pour véhicules électriques en copropriété ? Le Colombier,Ville d’Avray Ville-d'Avray Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

le mardi 14 décembre à 19:00

**Face à l’augmentation du nombre de véhicules électriques ou hybrides, les copropriétés souhaitant se lancer dans un projet d’installation de bornes de recharge sont de plus en plus nombreuses. La ville de Ville d’Avray organise, le mardi 14 décembre prochain une conférence avec le concours de GPSO Energie à ce sujet.** Des points essentiels y seront abordés (réglementation, aides financières, solutions de raccordement possibles en installation collective, etc.) et une copropriété ayant mené à terme un projet d’installation partagera son expérience. Ce sera également l’occasion d’écouter l’ex-directeur de Toyota France qui nous fera part de sa vision du marché français de la mobilité électrique et des infrastructures de recharge. La conférence sera suivie d’un cocktail de convivialité qui permettra aux échanges de se poursuivre. **Informations pratiques :** 19h – 21h * 19h – 20h30 : conférence * 20h30 – 21h : cocktail Salle Le Colombier, Place Charles de Gaulle, 92410 Ville d’Avray Compte tenu du nombre de place limitée, il est préférable de vous inscrire en amont (inscription gratuite) [**sur ce lien**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKXeRrpwe-Uh5Eq9Q0H7xsQT-IEVYMZVGIHUCAvVMsokz2YA/viewform) ou au 0 800 10 10 21.

2021-12-14T19:00:00 2021-12-14T21:00:00

