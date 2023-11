Comment incarner le combat écologique et social, comment dépasser l’impuissance ? avec Camille Etienne et Monique Pinçon-Charlot La Maison des métallos Paris Catégories d’Évènement: ile de france

de 19h00 à 20h30

.Tout public. payant tout public durée 1h30 tarifs 5, 9 ou 12€ (au choix, sans condition) réservation conseillée Nouveau rendez-vous mensuel à la Maison des métallos ! Ces rencontres réuniront des duos inattendus autour des transitions sociétales et de l’urgence climatique. Confrontations d’idées, fabriques d’étincelles, déclencheurs d’utopies, appels à l’action, ces soirées associeront des sociologues, des philosophes, des activistes, des poètes, des scientifiques, des artistes pour des débats en public. Cette toute première rencontre, prévue mardi 07 novembre, rassemblera deux générations de femmes engagées – la jeune activiste pour le climat Camille Etienne et la sociologue Monique Pinçon-Charlot – sur la question de l’incarnation des combats pour la justice sociale et climatique, au micro de Natacha Triou, journaliste et productrice de l’émission « La science CQFD » sur France Culture. une rencontre programmée par Olivier Martinaud La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/rencontre-incarner-combat-ecologique-et-social +33142002520 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://maisondesmetallos-billetterie.mapado.com/event/287171-camille-etienne-monique-pincon-charlot-comment-incarner-le-combat-ecologique-et-social-comment-depasser-limpuissance

