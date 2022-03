Comment habiter le désert ? Les Touaregs de l’Ahaggar au milieu du XXe siècle Aix-en-Provence, 28 avril 2022, Aix-en-Provence.

Conférence et présentation d’un ouvrage, à partir d’archives visuelles des années 1950.

Chez les Touaregs de l’Ahaggar, au milieu du XXe siècle, habiter le désert rime avec nomadisme. Mais la salutaire mobilité nomade entre montagne et plaine se heurte à de nouvelles contraintes politico-territoriales, économiques et culturelles qui conduiront en quelques décennies à de profondes mutations du modèle sociétal touareg.

Conférence animée par Hélène Claudot – Hawad, Anthropologue, Directrice de Recherche honoraire au CNRS, au Museum d’histoire naturelle

