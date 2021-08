Lille En ligne Lille, Nord Comment gérer un sinistre en copropriété En ligne Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Comment gérer un sinistre en copropriété En ligne, 23 septembre 2021, Lille. Comment gérer un sinistre en copropriété

En ligne, le jeudi 23 septembre à 17:30

Comment gérer un sinistre en copropriété ? —————————————— Les sinistres en copropriété les plus fréquents sont connus : il s’agit des dégâts des eaux, des bris de glace, du vandalisme. Mais savez-vous qui doit les déclarer ? Dans quels délais ? Comment s’effectue l’indemnisation ? Que prévoient les conventions IRSI ? Ecoutez la juriste de l’ARC assistée d’un syndic professionnel et posez leurs vos questions. **→ Jeudi 23 septembre 2021 de 17h30 à 19h** Cette conférence se déroulera en format webinaire (conférence en ligne). Suite à votre inscription en ligne, via le formulaire ci-dessous, vous recevrez, le jour J, un lien de connexion à la conférence. [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8ZYrgTG7SiHtKCtsVXm2AsUoPd2_By3GBZi4j17VKoqtAyw/viewform?usp=sf_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8ZYrgTG7SiHtKCtsVXm2AsUoPd2_By3GBZi4j17VKoqtAyw/viewform?usp=sf_link)

Conférence gratuite, inscription préalable obligatoire

Savez-vous qui doit les déclarer ? Dans quels délais ? Comment s’effectue l’indemnisation ? Que prévoient les conventions IRSI ? En ligne Lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-23T17:30:00 2021-09-23T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu En ligne Adresse Lille Ville Lille lieuville En ligne Lille