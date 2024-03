Comment gérer son stress avant les examens ? POP – Plateforme Ouverte au Public Arles, samedi 1 juin 2024.

Margaux SAVARY, éducatrice de jeunes enfants & Sophrologue et Vérane PIEPLU, éducatrice spécialisée en libéral.

Atelier itinérant destiné aux adolescents / aux jeunes adultes qui veulent se préparer à gérer leur stress avant de passer leurs examens.

Les objectifs sont d’aborder la notion de stress avec bienveillance et de leur donner des outils de gestion du stress qu’ils pourront réutiliser chez eux.

L’atelier se déroule de 10h30 à 12h, dans trois lieux différents. Ils peuvent venir autant de fois qu’ils veulent :

POP – Plateforme Ouverte au Public

POP – Plateforme Ouverte au Public 1 rue Ferdinand de Lesseps, 13200 Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur