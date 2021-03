Paris Online Paris Comment gérer son actionnariat et sa table de capitalisation en associant ses talents, ses investisseurs et advisors Online Paris Catégorie d’évènement: Paris

Comment gérer son actionnariat et sa table de capitalisation en associant ses talents, ses investisseurs et advisors? ✔ Les différents mécanismes des plans d’attribution (BSPCE, BSA, AFA)

✔ La gestion dynamique de la table de capitalisation tout au long de la vie de la startup

✔ L’association réussie des fondateurs, des collaborateurs, investisseurs et advisors – L’équipe d’intervenants Aurélie DUPONT, Flamine DESCHAMPS et Nicolas ROUX vont parler de l’importance de gérer ses levées de fonds, ses plans d’actionnariat salarié, la cession de titres, la conduite de vos opérations entièrement sécurisées.

