Près de 500 copropriétés sont référencées sur le territoire Roubaisien. Les copropriétaires sont souvent confrontés à une méconnaissance du fonctionnement de la copropriété : rôles du syndic, du conseil syndical, organisation de la copropriété… **Vous êtes syndic bénévole ou vous envisagez de le devenir dans une petite copropriété. Quelles sont vos nouvelles obligations suite à l’ordonnance de la loi ELAN du 30 octobre 2019 ?** Afin de vous accompagner et de répondre à vos questions, la Ville de Roubaix et sa Maison de l’Habitat mettent en place des ateliers, en partenariat avec l’Association des Responsables de Copropriétés (ARC). Attention : le nombre de places est limité. **L’inscription préalables est obligatoire, directement auprès de la Maison de l’Habitat de Roubaix au 03 20 66 48 59.** **L’atelier se déroulera au Pôle Deschepper, 50 rue Sébastopol, à Roubaix.**

Atelier gratuit, inscription préalable obligatoire

